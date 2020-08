De Brit Matt Nadin heeft prachtige beelden gemaakt van wat ooit de villa is geweest van Coco Chanel. De Franse modeontwerpster woonde er in de jaren ’20 van de vorige eeuw. Op de beelden is helaas te zien hoe het landgoed, onderverdeeld in 22 kamers, helemaal in verval is geraakt.

Eerder dit jaar raakte het nieuws bekend dat de villa eindelijk verkocht was geraakt voor 3 miljoen pond (3.327.049 euro) en dat het omgetoverd zou worden tot een luxehotel. Maar uiteindelijk ging de verkoop toch niet door, wat Matt de kans gaf om het landgoed helemaal te onderzoeken.

Het bericht Urban explorer ontdekt geheime villa van Coco Chanel (video) verscheen eerst op Metro.