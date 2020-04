Donald Trump ging op een persconferentie volledig uit z’n plaat. Hij was woedend en beweerde dat hij als president ‘de absolute macht’ heeft. Ook klaagde dat hij geen lof heeft gekregen voor zijn aanpak van de coronacrisis. “We deden alles goed”, aldus de Amerikaanse president, die op 1 mei de economie wil heropstarten.

Zowel in Californië als in New York is er veel kritiek op dat plan, schrijft CNN. Veel staten hebben de piek nog niet bereikt en vinden het dus te vroeg om alles weer te heropenen. Trump stelt echter dat hij ‘de totale autoriteit’ heeft over dat besluit. “Het is de president van de Verenigde Staten die beslist. Als iemand de president van de VS is, dan is zijn gezag totaal. En de gouverneurs weten dat.”

Geen overleg

Volgens hem staan de gouverneurs bovendien achter hem. “Ik heb niet met hen overlegd, omdat ik dat ook niet hoef te doen”, zegt hij volledig tegen de grondwet ingaand. CNN-journalist Jim Acosta zei hierover: “Dit is de grootste meltdown van een Amerikaanse president die ik ooit heb gezien in mijn carrière. De president klonk alsof hij alle controle kwijt was.”

Het bericht Trump razend op persconferentie: “Grootste meltdown ooit van president” verscheen eerst op Metro.