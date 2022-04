Ophef over dame die in ‘ongepaste outfit Disneyland bezoekt’: “Het loopt daar vol kinderen!” (video)

Emily Rainey is haar naam. En een paar weken geleden plaatste ze onderstaande video’s op Instagram.

Daarop zien we de dame poseren naast enkele vuilbakken in ‘Disneyland’. “Ik wil jullie er gewoon even op wijzen dat je moet recycleren in Disneyland”, grapt ze. Maar niet iedereen vindt haar filmpje even geslaagd.

“Het loopt daar vol kinderen!”

In geen tijd stromen de negatieve reacties namelijk binnen. “Het loopt daar vol kinderen! Hou die outfit bij voor een avondje uit”, klinkt het als commentaar op wat ze draagt. “Je weet dat Disneyland voor gezinnen is, toch?”, gaat het verder. “Zo’n ‘handdoek voor je borsten’ hoor je enkel thuis te dragen”, besluit een laatste nog.

Emily nuanceert het verhaal. “Iedereen is boos op me omdat ik ‘in Disneyland’ was. Eigenlijk was ik niet in Disneyland, maar stond ik op de parking”, laat ze weten. “De video werd opgenomen op een plaats waar er nauwelijks kinderen waren”, aldus de dame. Hoog tijd om een kijkje te nemen!

Foto: still Instagram – Bron: Daily Star