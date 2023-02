TikTokker lanceert parkeerhack: “Als we allemaal zo onze wagen parkeren…” (video)

”Wat als ik je zou vertellen dat we al ons hele leven lang op een verkeerde manier parkeren?”, zo begint ‘bigbruva_77’ zijn TikTok-video. De man had op een parking van een GM-autogarage gezien hoe wagens optimaal geparkeerd kunnen staan en vraagt zich af waarom niet iedereen hetzelfde doet.

”Dit is waar we GM-auto’s oppikken en kijk eens. Kijk hoe ze geparkeerd staan. Ze staan op de lijn. Zie hoe ze allemaal gelijk van mekaar staan? Stel je nu ’s voor dat iedereen die naar de supermarkt gaat dit ook zo zou doen? Het zou het totale aantal incidenten verlagen en je kan supermakkelijk in en uit je auto stappen. We doen het echt al de hele tijd verkeerd”, aldus de TikTokker.

Comments

In de comments geven ze de man gelijk, maar maken ze wel de volgende belangrijke kanttekening: “Dit werkt enkel en alleen wanneer iedereen dit doet. En dat is iets dat nooit zal gebeuren…”, zo laat iemand in een reactie achter. Een andere persoon merkt dan weer op: “Sommige mensen kunnen niet eens tussen de lijnen parkeren en jij verwacht dat ze hun auto op de lijn plaatsen?!”

Foto: TikTok