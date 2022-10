TikTokker geeft sollicitatietip: “Dit stukje op je cv kan je maar beter verwijderen” (video)

Dé grote stap voor de gemiddelde schoolverlater: solliciteren! Met bijhorende zenuwen, schrik én een curriculum vitae waar nog niet enorm veel ervaring op prijkt. Dan haken potentiële werkgevers al snel af, want zij kiezen natuurlijk eieren voor hun geld.

Maar hoe vergroot je je kansen als schoolverlater om toch aangenomen te worden? Dat was de vraag die een TikTokker stelde aan voorbijgangers en het antwoord dat naar boven kwam? “Verwijder je afstudeerjaar van je cv, verwijder het van alles dat je je maar kan inbeelden”, aldus de bevraagde passanten. TikTokker ‘techbryantrell’ nam de tip over. “Het is het geheim waarnaar niemand wil luisteren, maar ik beloof je dat het een wereld van verschil maakt bij het solliciteren voor een job”, aldus de influencer.

Tip

”Het is nu eenmaal zo dat werkgevers je minder in overweging zullen nemen wanneer blijkt dat je nog maar recent bent afgestudeerd en je probeert je eerste job binnen een bepaalde sector te scoren. Ze gaan je ook minder willen betalen als ze je wél in overweging nemen”, zo geeft hij mee. De video kan ondertussen op meer dan 145.000 likes rekenen. Enkele recruiters lieten ook van zich horen in de comments. “Dit is niet waar, wij nemen constant schoolverlaters aan. We willen je afstudeerjaar weten”, zo vertelt eentje. Een andere beweert dan weer het tegenovergestelde: “JA! Verwijder het van je cv. Maar hou het erop wanneer je solliciteert voor junior-functies.”

Foto: TikTok