Chauffeur negeert stopbord met alle gevolgen van dien: “Zie ‘m rollen!” (video)

In het Amerikaanse Caledonia, een stadje in Racine County, Wisconsin, in de Verenigde Staten, heeft een chauffeur de schrik van zijn leven gepakt toen hij besliste om een stopbord te negeren. Hij werd geraakt door een andere wagen, crashte en rolde een tiental meter verder.

De man liep geen ernstige verwondingen op en klauterde nadien zelf uit zijn auto. Het hele gebeuren speelde zich af op 23 oktober, rond half één ’s middags. Het was een stralend zonnige dag, matig druk op de baan, maar om één of andere reden had deze chauffeur toch niet in de gaten dat er een stopbord aan een verkeerspunt stond. Een verkeerscamera legde de crash vast.

Het duurde een tijdje vooraleer alle betrokkenen uit hun respectievelijke wagens waren gestapt en dat waren ook enkele YouTube-kijkers niet ontgaan. “Ik kan niet geloven dat het zo lang duurde vooraleer iedereen uit hun wagen was en ze even bij mekaar checkten of alles in orde was”, zo laat iemand weten. Een andere persoon had toch ook wel wat kritiek op de verkeersinfrastructuur zelf: “Dat verkeerspunt rekent te veel op stopborden, hier had eigenlijk een rotonde moeten zijn!”

Foto: YouTube