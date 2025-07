Beroemde actrice pakt uit met nieuwe bikinifoto: “Heel knap!”

Elizabeth Hurley doet het weer.

Met niet minder dan 3.1 miljoen volgers doet de actrice, die velen nog kennen van haar acteerwerk in de ‘Austin Powers’-films en ‘Gossip Girl’, het zeer goed op het populaire sociale netwerk. En dus deelt ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Haar trouwe fans zullen het al weten: Elizabeth poseert graag in bikini. En dat is ook nu niet anders. “Every day of my life is bikini day… But somehow I missed posting for official International Bikini Day!!! Here’s a pic from my holiday in Greece to make up for it”, schrijft ze bij het prentje.

“Heel knap!”

Lang wachten op lovende reacties? Dat moet Hurley niet doen. “Heel knap”, klinkt het al snel. “Geweldig”, gaat het verder. “❤️❤️❤️”, besluiten velen nog. Kijk zelf maar even: