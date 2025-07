WOOPS: Jarige verrassen gaat op hilarische wijze fout! (fails)

Niets zo leuk als een geslaagde verrassing.

Dat dachten ook onderstaande man en vrouw. We zien hoe ze bij een deur klaarstaan met een taart én een confettikanon. Alles lijkt goed voorbereid. En niet veel later komt de jarige door de deur gewandeld. Klein detail: de man met de confetti had beter eerst even gekeken of hij de buis wel in de juiste richting gebruikte. Want dat lijkt toch niet helemaal het geval te zijn. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…