Strooiwagen komt in de problemen op spekgladde weg. Behulpzame cafégangers grijpen in! (video)

Ook in Nederland zorgde de eerste sneeuw van het jaar her en der voor problemen.

En wie sneeuw zegt, zegt ook meteen strooiwagens. Dat is ook in ons buurland niet anders. Echter kwam één van die voertuigen aardig in de problemen op een spekgladde weg. Dat gebeurde in de stad Landgraaf.

Op onderstaande beelden is te zien hoe het gevaarte maar niet vooruit raakt. Enkele cafégangers van een lokale horecazaak zagen het gebeuren en grepen kordaat in, zo blijkt nu op Facebook.

Handje helpen

“Geweldig! Een strooiwagen met zomerbanden 🤓🤣. Hilarisch….. Gelukkig zaten er een paar sterke mannen in het café om de boel weer een beetje op te schudden ❄️🥶🌨️👏😂”, lezen we bij onderstaande video. Of het duwen ook echt héél veel geholpen heeft, durven we niet te zeggen. Sowieso leuk om zien dat mensen nog bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken als ze daarmee iemand kunnen helpen! Kijk maar…