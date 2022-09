STRAF: Deze octopus lift even mee op billen van duikster (video)

Opmerkelijke beelden uit O’ahu, een eiland in Hawaï.

Daar was een groepje vrienden tijdens het snorkelen aan het genieten in het prachtige water toen plots een octopus besloot om even mee te doen met de bende. Het dier was duidelijk niet verlegen en klampte zich aan alles en iedereen vast.

Meeliften op billen

De octopus besloot op een bepaald moment zelfs dat ie genoeg gezwommen had en dat een aanwezige dame even al het werk mocht doen. Dus klampte het beestje zich stevig vast op de billen van één van de duiksters. Duiker Shane kent de octopus al heel goed en heeft ‘m zelfs een naam gegeven: Octavius Maximus. Lijkt ons een prima naam, voor zo’n baas! Kijk maar…

Foto: still – Bron: Caters Clips YouTube