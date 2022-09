Onverwachte tuinsproeier zorgt voor wel erg veel chaos bij twee dames: “Bukken… BUKKEN!” (video)

’s Avonds nog even gezellig in de tuin bijpraten bij een vuurtje… Da’s uiteraard best leuk! Of dat zou het toch moeten zijn.

Behoorlijk ‘dramatische’ beelden uit Missouri, Verenigde Staten. Daar zat onderstaande vrouw samen met haar man en haar zuster nog wat te praten in de tuin. ’t Ziet er allemaal heel gezellig uit, tot plots de tuinsproeier onverwacht aan z’n werk begint. In geen tijd ontstaat er behoorlijk wat chaos.

“Bukken… BUKKEN!”

“Iedereen gaat nat worden. Bukken… BUKKEN”, steekt de man ietwat overdreven van wal. “Nu?”, horen we één van de twee dames nog roepen. Wat volgt is een wel erg bijzonder tafereel. Uitleggen wat er exact gebeurd is, is nogal lastig. Maar we hopen dat niemand zich pijn gedaan heeft. Wil je zelf eens vaststellen hoeveel overdreven chaos een tuinsproeier kan veroorzaken? Wel… Kijk maar:

