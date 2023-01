Dame begint aan het nieuwe jaar met een grandioze entree. Maar dan? WOOPS! (fails)

Het nieuwe jaar inzetten is doorgaans een leuk moment.

Dat was vermoedelijk ook voor onderstaande dame aanvankelijk het geval. In een prachtige jurk maakt ze een grandioze entree voor de camera. Met veel stijl en show neemt ze de kijker mee doorheen de feestlocatie. Maar niet veel later gaat ze loeihard onderuit. Dat zie je in het eerste filmpje.

Failcompilatie

En uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel van dienst in de kijker te zetten. Daarom voegen we een nog meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je voor geruime tijd helemaal goed hier op Zita. Kijk maar!