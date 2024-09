Sportieve kerel wil even tonen wat hij kan, maar vergeet één ding: “NEEEE!” (fails)

Tijd voor weer een nieuw tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Deze keer ontdekt een sportieve jongeman dat je lenigheid tonen boven water toch enige voorzichtigheid vraagt. Langs de ene kant is er het risico om nat te worden, maar wat ook kan gebeuren is dat je smartphone in het water belandt wanneer je die niet eerst uit je broekzak haalt. En laat dat nu nét zijn wat je hier ziet. “NEEEEE”, horen we nog. Dat zie je in het eerste filmpje.

Fails

Natuurlijk vinden we het ook deze keer weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu wederom voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…