Vrouw doet dansje naast bloemenbad, maar dan… (video)

Lap, al dat werk voor niets.

Uren werk in een sprookjesachtig bloemenbad – en dan gaat het in een paar seconden compleet mis. In een inmiddels viraal filmpje zien we een vrouw sierlijk dansen naast het water, tot ze haar evenwicht verliest… en pardoes tussen de bloemen in het bad belandt.

Verontwaardiging

Het filmpje werd behoorlijk vaak bekeken, maar zorgt vooral voor verontwaardiging. “Ik kan me alleen maar voorstellen hoeveel dat bloemenbad heeft gekost. En dan nog de tijd die erin gekropen is om het er perfect te laten uitzien…”, en “Erg voor de persoon die al die bloemen heeft geschikt”, klinkt het in de reacties. “Is het zwembad nog heel?”, en “We hebben in elk geval gespetterd van plezier!”, grappen nog andere kijkers.

Foto: Instagram