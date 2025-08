Nicole Scherzinger imponeert met doorschijnende outfit: “Heel knap!” (video/foto’s)

Nee, Nicole Scherzinger vertoeft niet altijd op het strand.

Dat haar meer dan 7.2 miljoen volgers dat zouden kunnen denken, is misschien wel logisch. Want regelmatig deelt Nicole op Instagram foto’s vanop het strand. Maar deze keer dus niet!

We zien Nicole Scherzinger in een doorschijnende outfit poseren voor de camera. “Not everyone can serve seafood 🦞 🧈 😂 ✨”, schrijft ze bij de beelden, die gemaakt werden tijdens de ‘The Tonight Show’.

“Heel knap!”

Haar outfit valt duidelijk in de smaak. “Heel knap”, klinkt het. “Schoonheid”, gaat het verder. “😍😍”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.