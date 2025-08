Halle Berry maakt fans blij door op haar bed te poseren: “Je ziet er zo mooi uit!” (foto)

Halle Berry weet op Instagram haar fans weer blij te maken.

Met niet minder dan 9 miljoen volgers doet de ‘Catwoman’-actrice het uitermate goed op het populaire sociale netwerk. En dus deelt ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

En dat mogen we deze keer letterlijk nemen, want we zien hoe Halle Berry doodgewoon van een koffie in bed geniet. “I’m not addicted to coffee. We’re just in a committed relationship”, schrijft ze met een knipoog bij het mooie beeld. En haar fans? Die zijn duidelijk ook al wakker.

“Je ziet er zo mooi uit!”

Aan een stevig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Je ziet er zo mooi uit”, klinkt het. “Deze foto is echt straf”, gaat het verder. “Wat een leuk kop-pel”, grapt een laatste volger gevat. Kijk zelf maar: