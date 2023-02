‘Sexy’ fotoshoot van influencer zorgt voor hilariteit: “Is dit écht aan het gebeuren?!” (video)

Bij het maken van goede foto’s, is de geschikte locatie vinden uiteraard zeer belangrijk.

Dat denkt ook onderstaande dame duidelijk te weten. Leuke omgeving, gezellige belichting… Al is er wel één klein probleempje: de ‘pikante’ fotoshoot vindt plaats op een wel erg drukke plek. Enkele dames zien het (tijdens het eten) allemaal gebeuren en kunnen hun ogen amper geloven.

“Is dit écht aan het gebeuren?!”

De beelden werden gedeeld op de Instagram-pagina ‘Influencers in the Wild’. Daar passeren wel vaker straffe stoten van influencers de revue. En deze hoort prima in dat rijtje thuis. “Is dit écht aan het gebeuren?”, horen we één van de vrouwen zich nog luidop afvragen. En ja hoor… Kijk maar!