Schokkende beelden uit Estland waar een man met zijn been tussen een busdeur bleef steken en de bus gewoon doorreed. Een wagen achter de bus kon het hele voorval vastleggen via een dashboardcamera.

Op een druk kruispunt in Estland zag de chauffeur plots een man vlak naast een bus staan, maar bij nader inzien bleek zijn been vastgeklemd te zitten tussen de passagiersdeur. De buschauffeur had echter niets in de gaten en reed gewoon door, de man meeslepend over het wegdek.

Lichte verwondingen

Uiteindelijk kon de wagen met de dashcam de buschauffeur signaleren en doen stoppen, waardoor het slachtoffer er met relatief lichte verwondingen van af kwam. De feiten dateren van 14 november. Het filmpje gaat momenteel viraal en werd ondertussen al honderdduizenden keren bekeken.

