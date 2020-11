Straffe beelden uit Tsjeboksary, Rusland…

Daar zorgde een taxichauffeur voor levensgevaarlijke toestanden. ‘t Had al aardig wat gesneeuwd en het wegdek lag er nog behoorlijk gladjes bij.

Op bovenstaande beelden zien we dan ook eerst enkele andere chauffeurs rustig rijden. Niet veel later springt er ook een verkeerslicht op rood.

‘Wonder dat niemand geraakt werd’

Een groepje voetgangers steekt de straat over, maar plots komt er tegen hoge snelheid een wagen in beeld. Vol op de rem, dat wel, maar ‘t haalt allemaal niet veel uit!

Wat volgt is werkelijk hallucinant. De wagen rijdt door de groep voetgangers en komt ‘tot stilstand’ tegen een bushokje, waar ook enkele mensen zaten te wachten. “‘t Is een wonder dat niemand geraakt werd door de wagen”, lezen we als uitleg bij de video. En dat kunnen we alleen maar bevestigen. Kijk maar!

Foto: still YouTube