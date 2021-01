Ongelooflijk harde beelden vanuit de Amerikaanse staat Florida, meerbepaald uit North Fort Myers. Daar kreeg een automobilist het aan de stok met een motorbende.

Toen Jeremy Harris, de bestuurder in kwestie, een kruispunt naderde waar hij zag dat enkele motorrijders het verkeer blokkeerden, kon hij het niet laten om hen terecht te wijzen. De gemoederen liepen al snel hoog op en na een korte maar intense rit waarbij hij maar net langs sommige bendeleden scheurde, kwam hij tot stilstand aan het volgende kruispunt. En daar sloegen de stoppen door van de bende.

Geen besef

De dashcambeelden legden het hele gebeuren vast. Meerdere leden van de motorgroep stapten af en snelden naar Harris toe om hem in elkaar te slaan. Eén van hen gebruikte zelfs een moersleutel om Harris te verwonden. De man kan het – als bij wonder – navertellen: “Ik had dit niet zien aankomen. Ik zag enkel iemand die me tegen m’n achterhoofd trapte. Ik had zelfs geen idee dat er iemand met een moersleutel in de aanslag stond. Ondertussen zijn drie bendeleden opgepakt, naar de andere wordt nog gezocht.

Foto: still YouTube

Opgelet: onderstaande video is niet voor gevoelige zielen en bevat beelden van extreem geweld.