Schaarsgeklede dame toont waarom paaldansen met veel kledij aan GEEN optie is (video)

Duidelijker kan ze het niet ‘uitleggen’.

Waarom zijn paaldansers en paaldanseressen vaak eerder schaars gekleed? Da’s een vraag die een dame op TikTok wel vaker krijgt. “Aan mijn mede-paaldanseressen: hoe vaak krijgen jullie deze vraag?”, lezen we onder haar video.

Weinig tot geen grip

In het filmpje zien we hoe de paaldanseres enkele ‘moves’ toont. Telkens een keer mét volledige outfit aan en een keer gekleed zoals we dat wel vaker gewend zijn van een paaldanseres. Het resultaat is… duidelijk. In volledige outfit heeft ze maar weinig tot geen grip bij bepaalde handelingen. Met iets meer blote huid weet ze het glijden tegen te gaan. Da’s duidelijk! Kijk maar…

Foto: still TikTok @majapirc_poledancestudio – Bron: Daily Star