Schaarsgeklede dame loopt het veld op tijdens rugbywedstrijd. Maar dan? AUCH! (video/foto’s)

Bijzonder tafereel uit de rugbywedstrijd tussen de Gold Coast Titans en de Parramatta Eels, vorige zaterdag in Australië.

Daar zat ene Javon Johanson in het publiek. Maar de dame droomde er al een tijdje van om eens over het veld te lopen tijdens een wedstrijd. En dat deed ze dus ook! Aanvankelijk zien we nog hoe ze één steward weet te omzeilen. Dit tot groot jolijt van de aanwezige toeschouwers. Maar dan?

“Mijn verdiende loon”

Plots haalt een andere steward Javon stevig onderuit met een meer dan fraaie tackle. Volgens sommigen iets té fraai. Er is namelijk behoorlijk wat kritiek ontstaan over de manier waarop de dame behandeld werd. “Ze had zich stevig kunnen verwonden”, klinkt het op Twitter. Maar Javon zelf? Die heeft wel begrip voor de ‘onzachte actie’. “Ik kreeg mijn verdiende loon. Die steward deed gewoon zijn werk”, klinkt de vrouw sportief. Hoog tijd om naar wat beeldmateriaal te kijken, denken we dan!

UPDATE: A female NRL streaker has spoken out as debate rages over whether security were heavy-handed. Details: https://t.co/KxucwnrmC3 pic.twitter.com/qFaUPcPnQd — Telegraph Sport (@telegraph_sport) April 11, 2022

Why outrage over the NRL streaker incident is fundamentally flawed https://t.co/ni08jYyHTc via @Yahoo DON’T BLAME THE GUARD…IT WAS A PERFECTLY TIMED INCURSION TO A RAMPANTLY DRUNK MORON. WISH SOME BROMCOS PLAYERS HIT LIKE THAT !!!!!!! SIGN HIM UP. — quietmajority (@quietmajority2) April 11, 2022

The pitch invader who was hammered at the NRL on Saturday night has spoken out as fans questioned how she was treated by security. https://t.co/ZeDcJTP1Ih — news.com.au (@newscomauHQ) April 11, 2022

Highlight of the weekend has to be the tough as nails #NRL streaker at #NRLTitansEels pic.twitter.com/ycJqSn6zrX — CryptoBecks Maiar Elrond Ħedera Solana Algorand (@B3ckrs) April 10, 2022

Foto: still TikTok – still YouTube