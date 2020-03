Of toch op z’n minst enkele lokale agenten uit Algaida, een plaats op het Spaanse eiland Majorca.

Want dat het ook ginds ‘blijf in uw kot’-troef is, hoeft niet te verbazen. Gelukkig zorgen enkele politieagenten voor de nodige sfeer en gezelligheid.

‘Gewapend’ met een gitaar geeft één agent het beste van zichzelf. Tot groot jolijt van enkele toeschouwende buurtbewoners. Nadien zien we de agenten vertrekken, op naar een volgende locatie. In totaal zouden ze dit op 20 maart een viertal uurtjes gedaan hebben op verschillende plaatsen. Ook zouden ze het de dagen nadien opnieuw gedaan hebben en in de toekomst blijven doen. Mooi!

Ni andalucía ni valencia. ❤️ pic.twitter.com/TkctveMUkM — Ada Jo. March (@adamarch83) March 21, 2020

Foto: still – Bron: ladbible