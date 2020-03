Make sure you know how to use video conferencing if you’re working from home!!

Posted by Piers Mummery on Saturday, March 21, 2020

In tijden van coronavirus kunnen we bijna niet meer anders dan van thuis uit te videochatten met collega’s. Dat is echter niet zonder risico, zo bewijst deze video…

Communicatie is enorm belangrijk om het werk verder te kunnen zetten. Videoconferenties kunnen daarbij handig van pas komen. Een Amerikaanse vrouw, genaamd Jennifer, vergat tijdens zo’n videochat met tien collega’s dat de webcam blijft draaien, dus ook als je je laptop mee naar het toilet neemt.

“Arme Jennifer”

Dat had Jennifer jammer genoeg te laat door, en haar collega’s waren dus getuige van haar toiletbezoek. Dat zorgde voor heel wat hilariteit in de groep. “Arme Jennifer”, klinkt het. Een goede les die ze allicht nooit meer zal vergeten.

