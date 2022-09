Populaire truckster wil muurtje slopen… Maar dat gaat toch even mis! (video/foto’s)

Wat je zelf doet, doe je beter!

Daar is ook ene Jemma Warren rotsvast van overtuigd. De dame rijdt met een truck en deelt beelden van haar job op sociale media, tot grote vreugde van haar fans. Op Instagram, bijvoorbeeld, heeft ze maar liefst 52.300 volgers. Maar naast de vele leuke foto’s en filmpjes, is ze ook niet verlegen van uit te pakken met een blunder(tje).

Muurtje neemt wraak

Zo was Jemma onlangs bezig met het slopen van een muur. Maar dat ging toch niet helemaal volgens plan. Een nabijgelegen putdeksel moest er namelijk, per ongeluk, ook aan geloven. Beelden van het pechmomentje werden ook op YouTube gesmeten door ViralHog. Daar kreeg het fragment in geen tijd zo’n 7.7 miljoen views. Als we op Jemma’s Instagram-pagina kijken, zien we dat de muur uiteindelijk toch tegen de vlakte ging. Kijk maar!

Foto: still/Instagram