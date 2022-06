‘AGT’-juryleden onder de indruk van sexy act: “Dit was sensationeel!” (video)

Meer dan straffe beelden uit ‘America’s Got Talent’.

Daar was het onlangs de beurt aan ene Viviana Rossi. Een meer dan lenige dame, zo blijkt. Haar act begint in een badkuip, maar het duurt niet lang alvorens ze in de lucht hangt, draait en straffe stoten uithaalt. En de juryleden? Die zijn danig onder de indruk.

“Dit was sensationeel!”

Na afloop was jurylid Sofia Vergara er als eerste bij om een reactie te geven. “Dit was sensationeel”, schreeuwt ze uit. Ook overige juryleden Simon Cowell, Heidi Klum en Howie Mandel waren danig onder de indruk van wat Viviana wist te presteren. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan!

