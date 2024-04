Ophef over dame die parkeerplaats ‘reserveert’: “Rij haar gewoon omver!” (video)

Een opmerkelijk tafereel wist op TikTok behoorlijk viraal te gaan.

Dat het op sommige plaatsen haast ‘vechten’ is voor een parkeerplaats, is helaas geweten. Daar dacht onderstaand hoofdpersonage wat op gevonden te hebben. Op een druk bezette parking ‘reserveert’ ze namelijk een vrije parkeerplaats voor een automobilist die nog onderweg is.

Dat was, begrijpelijk, niet naar de zin van een koppel dat op dat eigenste moment al op de parking was én de parkeerplaats dacht in te rijden. Het komt tot een stevige woordenwisseling. “Je kan niet gewoon een plaats ‘reserveren’ op die manier”, klinkt het vol ongeloof. “En toch doe ik het. Rij gewoon verder”, is het antwoord. En zo gaat de confrontatie nog wel even verder. Opvallend: er is verder geen beschikbare, vrije plaats te bespeuren.

“Rij haar gewoon omver!”

Veel begrip voor de dame die in de weg staat, is er niet. De reacties op het filmpje zijn duidelijk. “Mijn geduld zou dit niet toelaten”, klinkt het. “Rij haar gewoon omver”, gaat het verder. “Blokkeer zelf die parkeerplaats zodat de wagen die nog onderweg is er ook niet in kan”, besluit een laatste TikTok-gebruiker nog… Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat er juist aan de hand is.