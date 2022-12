Kerel die hondje transformeert in een Pikachu krijgt bakken kritiek: “Een hond is geen voorwerp!” (video)

Opmerkelijke beelden tijdens een basketbalmatch in Amerika. Daar zag een cameraman plots een bizar hondje zitten op de schoot van een supporter. De haren van het beestje waren helemaal geel en rood gekleurd.

Een vergelijking met de populaire Pokémon ‘Pikachu’ bleef dan ook niet uit toen de beelden op het wereldwijde web verschenen. Het bizarre tafereel speelde zich af tijdens een match tussen de Minnesota Timberwolves en Miami Heat op 27 december. Op het internet kreeg de man in ieder geval al bakken kritiek over zich heen.

”In de gevangenis!”

”Wat is dat? Ik denk niet dat die hond zijn toestemming heeft gegeven voor die haarkleur”, zo laat iemand weten. “Dat is gewoon verschrikkelijk”, vindt een andere persoon. Nog iemand anders wond er geen doekjes om: “Die eigenaar moet gewoon in de gevangenis belanden. Dit is echt schandalig! Een hond is geen voorwerp!”

A Miami fan has a brought a dog dyed into Pikachu to Heat – Wolves pic.twitter.com/NchbnvvhcZ — CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) December 27, 2022

Foto: Twitter