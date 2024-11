Jongen oogst lof met prachtig gebaar tijdens Halloween: “Wat een engel!” (video)

Een voorbeeld van hoe het moet…

Halloween ligt alweer achter ons, maar nog steeds komen er beelden binnen van de spannendste avond van het jaar. Neem nu onderstaande video waarin een 9-jarige jongen ’trick or treat’ doet in een Amerikaans dorp. Bij een huis merkt hij dat er totaal geen snoepjes meer in de schaal liggen.

Gouden hart

In plaats van gewoon door te gaan, kapt hij zijn zak met snoepjes leeg in de kom zodat andere kinderen toch nog plezier kunnen beleven. “Fantastisch opgevoed door zijn ouders”, reageert een kijker. “Goed gedaan, jongeman”, “Wat een engel!”, en “Dat is een jongen met een gouden hart”, klinkt het verder in de reacties.

Foto: YouTube