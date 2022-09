Dame begaat wel erg pikante blunder op uitnodiging voor haar trouw: “Zo grappig!” (video)

Deze toekomstige bruid was nogal gehaast tijdens het maken van haar huwelijksuitnodigingen…

En haast en spoed zijn zelden goed. Dat zal de dame nu ook wel beseffen. “Ik heb mijn uitnodigingen voor mijn huwelijk net ontvangen… Maar ik heb een grote fout gemaakt”, opent toekomstige bruid Sydney Zotti. Op de uitnodiging staat namelijk een link naar… p*rnhub, een ‘pikante’ website.

“Zo grappig!”

“Ik had tijdens het opmaken van de uitnodiging die website er al even gezet omdat we nog geen eigen website voor het trouwfeest hadden”, klinkt het. “Ik had in afwachting, om grappig te doen, al even de link naar p*rnhub op de uitnodiging gezet… Het was de eerste website waaraan ik moest denken”, gaat ze verder. Die link was dus duidelijk nog aan vervanging toe alvorens het ontwerp naar de drukker te sturen, maar dat was duidelijk niet meer gebeurd. “Een paar dagen na het ontwerpen, dacht ik er plots aan dat ik de uitnodigingen ook nog snel moest laten drukken. Maar ik was dus vergeten dat ik er tijdelijk een andere website op had gezet”, aldus Sydney.

Haar bijzondere verhaal gaat nu viraal. “Zo grappig”, klinkt het. “Ze heeft alleszins een goed gevoel voor humor”, gaat het verder. “Beeld je in dat ze dit ook echt naar haar vrienden en familie had gestuurd”, besluit een laatste kijker nog. Dat zou inderdaad behoorlijk gênant zijn. Kijk maar:

Foto: still – Bron: Inside Edition