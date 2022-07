Hartverwarmend filmpje gaat viraal: “Dit had ik nodig vandaag… Net toen ik dacht dat de wereld naar de knoppen was” (video)

Het is geen geheim dat we dezer dagen te kampen hebben met heel wat slecht nieuws. Het is crisis. Er woedt een oorlog in Oekraïne. Een man wordt in Italië op klaarlichte dag aangevallen in een drukke winkelstraat en niemand komt tussenbeide. Je zou er je geloof in de mensheid door verliezen.

Al zijn er ook her en der lichtpuntjes te vinden. Op het YouTube-kanaal van Hooked gaat een filmpje viraal van een heleboel personen die andere mensen op de één of andere manier helpen. Gewoon, omdat het kan en omdat ze het willen. En het is die barmhartigheid die vele kijkers weet te rakenen. Meer dan 7 miljoen van hen zelfs.

”Nodig”

De duizenden positieve commentaren onder de video bevestigen dat. “Ik had deze video nodig vandaag. Wanneer je denkt dat de wereld naar de knoppen is, moet je jezelf eraan herinneren dat er nog steeds enorm veel mensen zijn die mekaar helpen”, zo laat een persoon weten. “Dit filmpje toont aan dat er nog steeds hoop is voor de mensheid”, schrijft een ander. Misschien wel de meest hoopvolle beelden sinds lange tijd en daarom een absolute aanrader om te bekijken en even bij stil te staan.

Foto: YouTube