Want ‘t is zo’n ‘vuil beestje’ waar we wel heel vatbaar voor zijn, maar slechts moeilijk vat op krijgen.

Hoe werkt dat virus nu écht? Wat doet het ‘achter de schermen’ met ons lichaam? En hoe zit het met de verspreiding en de regels die we best kunnen volgen?

Op YouTube-kanaal ‘Kurzgesagt’ passeren vaak interessante video’s de revue. Deze keer hebben ze hun uiterste best gedaan om zo snel én zo nauwkeurig mogelijk alles over het coronavirus in beeld te brengen.

De video mag dan wel in het Engels zijn, maar je kan ook gerust de ondertiteling aanzetten, door rechts onderaan op het filmpje even op ‘Ondertiteling’-knop te duwen.

Wie zich, terecht, vragen stelt over de bronnen die gebruikt zijn tijdens het maken van het animatiefilmpje, mag ook op beide oren slapen. De makers doen écht wel hun uiterste best om de juiste info te verschaffen. Interessant!

Foto: still YouTube