“Mijn vriend is meer dan een meter groter, maar het maakt me niet uit wat anderen van ons denken” (video)

Ze zijn allebei gigantische sterren op OnlyFans, maar schelen wel bijna een meter in grootte. Maak kennis met Jake en Erika. Hij is een boom van een kerel, zij komt tot net aan zijn middel. En dus vragen hun volgers af hoe dat net verloopt op seksueel gebied.

Jake is meer dan 2 meter groot, Erika is net geen meter, maar de liefde tussen de twee spat er wel van af. Het koppel maakt er dan ook niet veel van dat andere mensen vreemd opkijken of er zich vragen bij stellen. “Het doet ons niets en we trekken er ons dan ook hoegenaamd niets van aan”, zo vertellen ze. Op zowel OnlyFans als TikTok wisten ze een heel pak volgers te vergaren. De 22-jarige Erika begon dat laatste kanaal om hun atypische relatie onder de aandacht te brengen.

Vragen over seks

Ze kregen dan ook een pak vragen rond seks voorgeschoteld in de commentaren onder hun video’s. Naar eigen zeggen hebben de twee een gezond seksleven, “maar als je er meer over wil weten, dan moet je op onze OnlyFans-pagina zijn”, aldus het koppel. Het bijgevoegde filmpje kan ondertussen rekenen op bijna 3 miljoen likes en tienduizenden comments.

