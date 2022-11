“Mijn verloofde liet me de dag voor ons huwelijk staan dus ging ik met DEZE persoon op huwelijksreis” (video)

Een vrouw werd op vrij brutale wijze in de steek gelaten door haar verloofde de dag voor hun huwelijk. En aangezien de huwelijksreis al gereserveerd was en ze – uiteraard – absoluut niet meer met haar ex wilde gaan, nam ze ‘the next best person’ met zich mee… haar mama!

Over een breuk geraken is nooit makkelijk, zeker niet wanneer het op zo’n manier is dat je je hele trouw moet afzeggen de dag voor die plaatsvindt. Het overkwam Lacie Gooch. Zij deelde haar opmerkelijke verhaal op TikTok en die video werd ondertussen al meer dan 11 miljoen keer bekeken. “Na vijf jaar samen zijn en ons huwelijk te plannen, besliste mijn ex dat hij me niet meer graag zag en dat hij niet meer wilde trouwen. En dat is ok”, zo vertelt ze.

Borstvergroting

”Wat ik dus deed: ik ben toch op ‘huwelijksreis’ geweest, een trip die zijn ouders hebben betaald nota bene, en ik heb mijn mama meegenomen. We hadden echt de tijd van ons leven. En wanneer ik dan terug thuis was, heb ik mijn verlovingsring naar de juwelier gebracht om zo bijna elke cent terug te krijgen. Het was trouwens niet zoveel als hij me had gezegd dat hij er voor had betaald, maar dat maakt niet uit. Het is weer de zoveelste leugen die hij me had verteld”, aldus Gooch. Met het geld van de ring is ze trouwens nog twee weken naar de Maagdeneilanden gegaan om er onder de zon te liggen. Ze verkochten ook nog hun huis – hij kreeg naar eigen zeggen niets – en trakteerde zichzelf op een borstvergroting.

Foto: TikTok