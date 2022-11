Jury in tranen na ontroerende auditie van ‘Magic Mike’: “Dit is échte magie” (video)

Een fantastische auditie tijdens ‘Australia’s Got Talent’ weet heel wat tranen los te weken bij jury en publiek. De performance van ‘Magic Mike’ was even straf als ontroerend. De beelden van zijn auditie gaan de wereld rond. Ondertussen werd het filmpje meer dan één miljoen keer bekeken.

Australiër Michael Webb zorgde tijdens zijn auditie bij iedereen voor een krop in de keel. Het begon nochtans met een ‘simpel’ truukje met een kaartspel. Niets superorigineel op het eerste zicht, maar Michael ‘Magic Mike’ Webb onthulde daarmee een ontluikend verhaal over de zelfmoordcijfers in Australië. Een knappe boodschap waar de jury al behoorlijk van onder de indruk was, al vonden ze het enkele luttele seconden later nóg straffer omwille van het feit dat Webb er zijn persoonlijk verhaal aan linkte.

Hij kampte zelf in het verleden met mentale problemen en was suïcidaal. Met zijn performance wil hij mensen in dezelfde situatie een hart onder de riem steken en hen laten weten dat ze niet alleen zijn. Het zorgde voor tranen bij publiek en jury. De commentaren liegen er dan ook niet om. “Dit is geen performance, maar echte magie die ieders hart raakt. Bedankt voor dit”, zo laat iemand weten. “Bedankt om de stem te zijn van ons die pijn lijden”, schrijft een andere persoon. “Een auditie om enorm trots op te zijn”, zo geven velen mee.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813 of op zelfmoordlijn1813.be. Nood aan een gesprek? Dan kan je 24/7 terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106. Je kan ook chatten via www.tele-onthaal.be. Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102, of via chat op awel.be

Foto: YouTube