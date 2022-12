Meer dan 200 wagens betrokken bij gigantisch verkeersongeluk op mistige brug (video)

Jammerlijke beelden uit China waar meer dan 200 wagens betrokken zijn geraakt bij een gigantische kettingbotsing op een brug. Boosdoeners? De dichte mist die er hing op de Zhengxin Huanghe-brug, ijzige wegen en enkele roekeloze chauffeurs.

Video’s en filmpjes van de botsingen en de schade gaan momenteel de wereld rond, onder meer op sociaalmediaplatformen als Twitter en YouTube. Op de beelden zien we honderden auto’s op en tegen mekaar, sommige compleet total loss. Op het moment van het ongeval was het zicht naar verluidt minder dan 500 meter.

”Dit is scary”, zo horen we iemand zeggen in de video. “We staan hier op een brug vol mensen, maar niemand kan er af.” Tientallen reddingswerkers moesten mensen die vastzaten in hun auto bevrijden. Eén persoon kwam om het leven, velen waren (licht)gewond.

25 days till chinese New Year. Zhengxin Yellow River Bridge in ☭#china’s Zhengzhou (home of deadly man-made floods in 2021 killing 10k & recent Foxconn “Great Escape”), more than 400 vehicles collided in a row due to reckless drivers, heavy fog & black ice on the road. pic.twitter.com/P9DNZRg1XT