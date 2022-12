Moeder en dochter lachen zich een breuk tijdens Tinder-avond: “Ik heb allemaal jonkies!” (video)

Op TikTok gaat momenteel een filmpje uit Nederland aardig viraal.

Zo zien we hoe dochter Melanie en haar mama een leuke tijd hebben. Moederlief beslist namelijk om even Tinder te installeren. En dat levert hilarische toestanden op. “Zullen we het doen?”, vraagt mama zich eerst nog af. “We gaan een Tinder-avond houden”, klinkt het niet veel later vol overtuiging. Dat was geen slechte keuze, zo blijkt nu.

“Ik heb allemaal jonkies!”

Bij het aanmaken van je Tinder-profiel moet je natuurlijk ook wat informatie geven. Zo liegt de dame in kwestie meteen. Haar naam én leeftijd stroken al niet met de realiteit. “Ik ga écht liegen”, aldus mama. Bij het opgeven van haar interesses, lacht ze zich een breuk met de optie ‘waterpijp’. “Pijpen! Ik hou van pijpen”, grapt ze. Uiteindelijk krijgt ze te zien wat er in de buurt zoal ‘in de aanbieding’ is. “Ik heb allemaal jonkies”, klinkt het. Dat en nog veel meer zie je op onderstaande video, die in geen tijd viraal ging. Kijk maar!

@melanielouisaa_ pov jij en je ma zijn vrijgezel en ze wilt samen op tinder HAHAH ♬ origineel geluid – melanielouisaa_

Foto: still TikTok – Bron: VKMag