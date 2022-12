Deze twee Russische meisjes kruipen door oog van de naald na stevige autocrash (video)

Rusland komt tegenwoordig steevast in het nieuws omwille van de oorlog in Oekraïne, maar je zou haast vergeten dat het dagelijkse leven er ginds ook niet stilstaat. Ook verkeersellende hoort daarbij, zoals te zien op de beelden van bijgevoegde video.

In het filmpje – dat ondertussen al enkele tienduizenden keren gedeeld is – zien we twee Russische meisjes de straat oversteken. Alleen weten ze niet dat ze enkele seconden later nipt aan de dood ontsnappen door twee auto’s die op mekaar knallen. Door de botsing stevenen de wagens af op het duo, maar konden de twee zich net snel genoeg uit de voeten maken.

”Kalmte”

”Is er een soort van kalmte die typisch is voor Russische mensen? Zelfs wanneer er zoiets gebeurt, blijven ze kalm. Er wordt niet geroepen of gevloekt”, zo stelt iemand zich de vraag in de comments. “Ze wonen in Rusland en hebben niet veel om voor te leven”, antwoordt een andere persoon. “Waarom zijn er ginds geen zebrapaden?”, merkt iemand nog op.

Foto: Reddit