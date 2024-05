Dame doet dansje in carwash. Wat volgt? CHAOS! (fails)

Jawel, we hebben weer een video uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’ voor je klaarstaan.

Zo nu en dan moet je wagen eens gewassen worden. Dat kan je lekker zelf thuis doen, of je kan met je besmeurde bolide richting de carwash gaan. In onderstaand filmpje werd voor optie twee gekozen. Doorgaans is het echter géén goed idee om dan even uit te stappen en een dansje te doen. Daar dacht onze hoofdrolspeelster van dienst echter duidelijk anders over. Wat volgt? Pure chaos en de nodige schade. Dat zie je in het eerste van bijgevoegde video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het ook nu weer niet echt netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar: