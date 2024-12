Man wil foto nemen met beer op achtergrond, maar dan: “Oh mijn God!” (video)

De cameravrouw schrok wel harder dan de man zelf…

Gevaarlijk momentje in Gatlinburg, een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee. Een gezin was daar voor Thanksgiving samengekomen in hun vakantiehuisje. Toen een moederbeer goeiedag kwam zeggen aan de voordeur, besloot de papa van het gezin het moment te vereeuwigen.

Schrikreactie

De dochter van de man stond net op het punt om de foto te maken toen de beer plots een agressieve beweging maakte, wat vooral bij de dochter een enorme schrikreactie veroorzaakte: “Oh mijn God!”, schreeuwde ze uit. Gelukkig bleef het daarbij…

Foto: YouTube