Man op scooter wil even tonen wat hij kan. Maar dan? AUCH! (fails)

Het is weer hoog tijd voor een filmpje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’!

Dat je met je scooter even wil uitpakken, dat kunnen we nog ergens begrijpen. Dat je dat dan sowieso op de openbare weg moet doen? Dat lijkt ons toch echt geen goed idee. Dat zal ook onderstaande bestuurder nu wel beseffen. Zo zien we hoe hij op één wiel door een straat scheurt. Maar niet veel later gaat het aardig fout, wanneer een wagen plots in beeld komt. Dat zie je in het eerste van onderstaande filmpjes.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…