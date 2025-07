Dochter van tv-chef Gordon Ramsay verbaast fans met bikinifoto: “Die buikspieren!”

Holly Ramsay, de 25-jarige dochter van tv-chef Gordon Ramsay, is niet verlegen om een zomerse outfit meer of minder.

Dat bewijst ze ook nu weer op Instagram. Met maar liefst 395.000 volgers doet de dame het daar bijzonder goed. En dus maakt ze geregeld nieuwe posts om te delen op haar pagina. Dat is ook deze keer weer niet anders.

We zien Holly Ramsay stralen in bikini. “Omw to get gelato and a spicy marg 🌶️🍨🎀👒☀️”, schrijft ze bij het album. Haar fans hebben echter ook heel wat te vertellen over wat ze juist te zien krijgen.

“Die buikspieren!”

Al vlug stromen de eerste, lovende reacties binnen. “Die buikspieren”, klinkt het. “De knapste”, gaat het verder. “Wat een lichaam”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.

Update: De foto’s insluiten is helaas niet toegestaan, maar je kan ze wel gewoon HIER bekijken.

Foto: Instagram