Moeder geniet met baby van zeelucht, maar dan gebeurt het onverwachte… (video)

Hup, weg sfeer!

Op beelden is te zien hoe een mama met haar baby in de armen geniet van een prachtig uitzicht op een eindeloze zee. Er waait een stevig zeebriesje, maar dat lijkt de pret niet te bederven. Of toch? Laat ons zeggen dat de baby het moment nét iets minder idyllisch maakte…

Risico

Het filmpje werd intussen duizenden keren bekeken en zorgt voor flink wat hilariteit. “Ik wist niet wat ik moest verwachten, maar dit toch echt niet”, “Oh nee, arme mama!”, “Haha, dat risico loop je nu eenmaal als je een baby in je armen hebt”, en “Altijd rekening houden met de stand van de wind”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram