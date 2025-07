Actrice Jennifer Heylen poseert in bikini: “Knappe foto’s!”

Op Instagram weet Jennifer Heylen haar fans weer te verbazen.

Momenteel geniet tv-kijkend Vlaanderen van ‘Oh, Otto!’, maar ook op het populaire sociale netwerk weet Jennifer velen te verbazen. De actrice doet het daar met meer dan 118.000 volgers bijzonder goed en dus deelt ze regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

En dat is ook nu weer niet anders. In onderstaand fotoalbum zien we Jennifer Heylen meermaals in bikini de revue passeren. “₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊”, voegt ze zelf toe. Maar dat zegt natuurlijk niet gek veel. Haar fans vullen dan zelf maar even aan.

“Knappe foto’s!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Knappe foto’s”, klinkt het. “Wat een klassedame”, gaat het verder. “Mooi”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.