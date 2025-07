Pedro Pascal, de nieuwe lieveling van Hollywood: tien films en series met de acteur die je nu kunt streamen

In navolging van de nieuwe Marvel-film ‘The Fantastic Four: First Steps‘ is Pedro Pascal zonder twijfel een van de meest gevraagde acteurs van het moment. Ter gelegenheid van zijn nieuwe rol selecteerden we tien films en series waarin je hem aan het werk kunt zien — allemaal beschikbaar op streamingplatforms.

Series met Pedro Pascal:

Game of Thrones (HBO Max)

Dé serie die Pedro Pascal op de kaart zette. In 2014 speelde hij de rol van Oberyn Martell in het achtste seizoen van deze iconische fantasyreeks.

Narcos (Netflix)

Meteen na Game of Thrones vertolkt Pascal de rol van DEA-agent Javier Peña, die in de jaren ’70 en ’80 jacht maakt op Pablo Escobar en zijn kartel.

The Last of Us (HBO Max)

Gebaseerd op de populaire videogame. Pedro Pascal speelt Joel, een overlever in een post-apocalyptisch Amerika, die samen met Ellie een gevaarlijke reis moet maken doorheen een verwoeste wereld.

The Mandalorian (Disney+)

De eerste Star Wars-serie op Disney+. Pedro Pascal schittert als de mysterieuze Mandalorian, die zich na de val van het Keizerrijk een weg baant door de uithoeken van de melkweg.

Films met Pedro Pascal:

Kingsman: The Golden Circle

Wanneer hun organisatie wordt aangevallen, roepen Eggsy en Merlin de hulp in van hun Amerikaanse tegenhangers — de Statesman. Het begin van een explosieve samenwerking.

The Great Wall (Netflix en Prime Video)

Pedro Pascal speelt een van zijn eerste grote filmrollen in deze fantasyblockbuster, waarin Europese huurlingen samen met Chinese strijders een invasie van monsters proberen af te weren.

Gladiator II (Prime Video)

Zestien jaar na de gebeurtenissen van de eerste film wordt Lucius gevangen genomen. Zijn vrouw sterft in de strijd, en hij moet zich als gladiator opnieuw bewijzen — onder het toeziend oog van generaal Macrinus, gespeeld door Pedro Pascal.

The Wild Robot (Netflix)

Een verrassende animatiefilm uit 2024. Een robot, Roz, spoelt aan op een onbewoond eiland en moet leren overleven in de wildernis, met hulp (of tegenwerking) van lokale dieren.

Equalizer 2 (Prime Video/Netflix)

In deze sequel kruist Pascal het pad van Denzel Washington. Wanneer een oude vriendin vermoord wordt, keert ex-agent Robert McCall terug naar zijn oude leven om wraak te nemen.

Triple Frontier (Netflix)

Pedro Pascal schittert naast Ben Affleck en Oscar Isaac in dit militaire actie-avontuur. Een groep ex-soldaten plant een geheime operatie om een drugskartel uit te schakelen — en miljoenen te stelen.

Via Streamnews.be