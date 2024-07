Man maait gras op helling naast vijver, maar dan gebeurt wat iedereen zag aankomen… (video)

Sommige video’s zijn zo voorspelbaar dat ze toch nog grappig zijn. Wel, dit is er zo eentje.

Op de beelden zien we hoe een Amerikaanse man het gras aan het afrijden is op een helling. Goed idee, want dat moet uiteraard ook gebeuren. Alleen moest hij extra voorzichtig zijn omdat er beneden een vijver op hem wacht. En jawel, op een bepaald moment verliest hij de controle over de grasmaaier en komt hij pardoes in het water terecht.

Lachen in de reacties

Het filmpje werd al bijna 20.000 keer bekeken en lokt heel wat hilariteit uit. “Zo kan je er ook voor zorgen dat je niet hoeft te werken”, “Niet roken en rijden tegelijkertijd”, en “Hahaha, waarom stopte hij niet?!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: YouTube