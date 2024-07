Dame wil poseren bij waterval, maar dat gaat METEEN fout! (fails)

’t Is weer tijd voor een filmpje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’!

Wie zich in een situatie bevindt waar hij of zij omringd is door prachtige natuur, kan de drang voelen om even leuk te poseren. Dat is ook exact wat onderstaande dame van plan was nabij een waterval. Zo zien we hoe ze net haar smartphone heeft opgesteld en klaar is om op haar plaats te gaan staan. Maar al vanaf de eerste stap gaat het grondig mis. Een natte steen (wat weleens kan gebeuren bij een waterval) weet de vrouw in geen tijd tegen de grond te werken. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je wederom voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…