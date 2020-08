Straffe beelden uit Pearland, Texas (Verenigde Staten).

Op bovenstaande video zien we twee dieven die op zoek zijn naar wat leuks om te stelen. En van wat we mogen geloven uit de omschrijving bij het filmpje, waren ze niet aan hun proefstuk toe.

“Dit was reeds de tweede keer dat ze mijn eigendom ‘bezocht hadden’. De eerste keer hadden ze enkele papaja’s gestolen. Ik had nadien de boom verwijderd, in de hoop dat het duo niet meer zou langskomen. Maar uiteindelijk kwamen ze nadien toch nog een keer langs, op zoek naar iets anders om te stelen”, aldus onze held van dienst.

In zijn onderbroek

Stilletjes doorsnuffelt het tweetal het tuintje. Maar na enige tijd komt de eigenaar in zijn onderbroek uit de deur gevlogen. Gewapend met een shotgun jaagt hij in geen tijd de dieven weg.

“Kom terug naar binnen”, horen we zijn vrouw nog roepen. Haar man had namelijk de dieven nog even achtervolgd. Hopelijk hebben ze nu wél hun lesje geleerd… Kijk maar!