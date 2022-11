Dansjes van ‘sexy serveersters’ zorgen voor verwarring: “Het gênantste wat ik ooit gezien heb!” (video’s)

Bijzondere beelden uit een filiaal van restaurantketen Hooters in Liverpool.

Het merk staat erom bekend om steevast uit te pakken met ‘sexy serveersters’. Da’s ook nu weer niet anders. TikTok-gebruiker ‘garyousalice969’ besliste om de ervaring als klant even te delen met de wereld. Zo zien we hoe de serveersters samen enkele dansjes uitvoeren. Best ‘speciaal’, zo tijdens het eten. In geen tijd stromen de reacties op de video’s nu binnen.

“Het gênantste wat ik ooit gezien heb!”

Kijkers zijn er als de kippen bij om te reageren op de prestaties van de vrouwen in kwestie. “Het gênantste wat ik ooit gezien heb”, klinkt het. “Ik ga liever naar McDonald’s voor een hamburger met frietjes terwijl ik naast het raam wat tegen mezelf praat. Dit (dansje, red.) gaat te ver”, laat iemand anders weten. “Al dat geschreeuw terwijl ik rustig aan het eten ben? Het is al erg genoeg als ik naast luidruchtige kinderen zit. Laat me in rust eten”, besluit een laatste nog. Valt wel wat van te zeggen… Kijk maar even naar onderstaande video’s:

Foto: still TikTok – Bron: Daily Star