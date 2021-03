Je zou voor minder ongerust beginnen worden…

Op onderstaande video zien we aanvankelijk een vrij ‘alledaags’ tafereeltje. Een dame frist zich wat op voor de badkamerspiegel en haar vriend gaat even naar de wc.

Maar de man moet wel érg lang plassen. Als kijker weet je al wat er aan de hand is: hij heeft een goed gevulde ton mee naar ’t toilet genomen. Maar zijn vriendin, die niet ziet wat er aan de hand is, gelooft haar oren niet.

“Ik maak me zorgen”

Na een tijdje ‘plassen’ begint de dame in kwestie zich toch serieuze vragen te stellen. “Is alles in orde?”, vraagt ze. “Ik maak me zorgen”, klinkt het niet veel later.

Maar wanneer de man na meer dan twee lange minuten eindelijk uit de wc-ruimte komt, ontdekt de dame wat er écht aan de hand was. “Dat moet volstaan, de ton is nu bijna leeg”, laat de man droogjes weten. En zijn vriendin? Wel… Kijk maar:

